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موعد مباراة إسبانيا ضد فرنسا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 10:29 ص
فرنسا
فرنسا
محمد نادر
حسم المنتخب الفرنسي مباراة نصف نهائى دوري الأمم الأوروبية لصالحه، بعد تغلبه على منتخب بلجيكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "أليانز ستاديوم".

تقدم يانيك فيريرا كاراسكو بهدف التقدم لصالح المنتخب البلجيكي في الدقيقة 37 من زمن شوط المباراة الأول، قبل أن يضاعف زميله في المنتخب روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي النتيجة لصالح بلجيكا في الدقيقة 40 من ذات الشوط.

وشهد الشوط الثاني انتفاضة قوية لبطل العالم النسخة السابقة منتخب فرنسا، حيث قلب تأخره في النتيجة بهدفين دون رد إلى فوز بثلاثة أهداف لاثنين، حيث وقع على أهداف المنتخب الفرنسي كل من كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في الدقيقة 62 وكيليان مبابي من ركله جزاء في الدقيقة 69، قبل أن يختتم تيو هيرنانديز أهداف الديوك في الدقيقة 90 من زمن شوط المباراة الثاني، ليتأهل على إثرها المنتخب الفرنسي لنهائى دوري الأمم الأوروبية.

ويواجه المنتخب الفرنسي نظيره الإسباني في نهائى دورى الأمم الأوروبية في تمام الساعة 8:45 مساء يوم الأحد الموافق 10 من شهر أكتوبر الجاري على ملعب "سان سيرو".

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني تأهل للدور النهائي بعد إقصائه للمنتخب الإيطالي في عقر داره، بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب "سان سيرو".

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