الطالع الفلكى الجُمعَه 8/10/2021..تَعَارف الفُرسَان!





*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى العقرب.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 17 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الصّرْفَة من 3 أكتوبر - 15 أكتوبر.





اليوم 28 تُوت قبطى ، 8 تِشْرين أوَّل رُومى ، 2 ربيع الأوّل، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -بُونجُوريفندم ،أنا كنت ماشى فِالجِنِينَة إتكعبِلت لئيت نفسى هنا فِالجَنّة الوَرد كله إتجمّع فِوَرْدَة واحدة آعدَة بِتَتَعَبّد فِالشّمس.(محمّد عوض من فيلم مجانين بالوراثة-1975)





*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشمس فى الميزان إقتران المريخ فى الميزان- غربيّاً - تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)

كوكبان بينهما 8 درجات لا أكثر فى نفس البرج يُسمّى إقتران،يكون هذا الإقتران بين الشمس والمريخ بمشيئة الله تَعَالى فى أدق درجاته فى السّادسة فجر اليوم بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





الشمس ترمز للأنا/الشعور بالذات والمريخ للنشاط والقوّة ، باقترانهما معاً فى بُرج الميزان (تحكمه الزهرة) فالطاقة الجسدية/المريخ مُتاحة لأداء الواجبات الزوجيّة بكفاءة مُرتفعة بما يُؤدى لشعور كل طرف بالرضا عن نفسه/الشمس ، من وجهة نظر سلبيّة فهذا الإقتران (قد) يتسبب فى تعارف بأسلوب فظّ خشن ظنّاً من أحد الطرفين أن هذا الأسلوب يُثبت الأنا (الرجولة أو الأنوثة) بشكل أكثر وضوحاً كاستعمال بعض الألفاظ السوقيّة أو اللجوء للتدخين كنوع من إظهار الثقة بالنفس.





من وجهة نظر إيجابيّة فهذا الإقتران مُفيد لإصلاح المجوهرات وعيوب الأزياء وإعادة ترميمها ، جرد الصور الفوتوغرافية العائليّة وإعادة ترتيبها داخل ألبوم جديد ، كما أنه مُفيد للمُشتغلين بأعمال السّمسرة والعمولة العارضة بما يُرضى البائع والمُشترى ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم 8 أكتوبر





ذكرى ميلاد فارس السينما العربيّة الفنان أحمد مظهر رَحِمَهُ الله .هذه هى الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحِسَابيّة لإسم أحمد مظهر وأحمد حافظ مظهر، مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لا تبخل عليه بالفَاتِحَة.





(أبيض أوأسود)،(يحب كل الأطفال)،(مزرعة خيول)،(واجبات الحُبّ)،(منزل الحُب)،(الحُب لكل الناس)،(العلاج بالحُبّ)،(القلب والعقل)،(جاذبيّة لاتُقاوَم)،(فم ينطق بالعسل)،(مُشِعّ/بَرّاق)،(مصرى عربى)،(عملة ذهبيّة)،(شخصيّة جَادّة).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: رُبّمَا كنت مَيّالاً للفنون الجميلة ،على أقل تقدير رغبة لشراء غرض تزيّن به منزلك، رُبّما فكرت جدّياً فى تحويل هوايتك الفنية لمصدر رزق.





برج الثور: نفقات بإمكانك توفيرها ، لكن تكاليف الفحوص الطبيّة وزيارة الأطباء لاتدخل ضمن بند التوفير فلا تبخل بها على نفسك أوأسرتك.





برج الجوزاء: إنتبه لألفاظك التى قد تكون خشنة مع من لايستحقونها ، قد تخسر علاقة ثمينة بكلمة سخيفة يُصبح معها ترميم تلك العلاقة عسيراً.





برج السّرطان: التحرك دون معلومات تنير طريقك لن تؤدى سوى لمزيد من التخبط والتعثّر،وإلا فالسكوت وتجميد الموقف أفضل مايمكنك عمله حتى تتضح الأمور.





برج الأسد: قم بالبحث عن كورس مهنى أو تعليمى تُرقّى به مهاراتك الوظيفيّة والعلميّة بدلاً عن مرارة الشكوى والقنوط بسبب ضيق المكاسب.









برج العذراء: المظهر الصحى له الأثر العميق على من حولك ، والأهم إسترداد مظهرك الشبابى وبالتبعية ثقتك بنفسك ، خمسة رياضة يوميّاً لن تؤذيك.





برج الميزان: نصيحة بعدم تفويت أى فرصة لمقابلة رسميّة لتعارف بغرض الزواج للعزّاب ، أو تلاشى لسحابة صيف عابرة بين زوجين ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج العقرب: أداء فروضك الدّينيّة مُفيد لإستجلاب البركة و تنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثير سلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.





برج القوس: تنشيط إتصالاتك من وقتٍ لآخر مُفيد فرُبّما كانت الفرصة لوظيفة إضافية مُتاحة ، بدلاً عن لعن الظلام قم بإضاءة شمعة.





برج الجدى: الرغبة فى التسلّط قد تكون سبب نزاع بينك وبين زوجتك أو أحد أفراد عائلتك ، إحتفظ بمساحتك الخاصة مع إحترامك لمساحات الآخرين.





برج الدّلو: لاتتمسّك بوجهة نظرك بسبب عجرفة وتهمل وجهة نظر الآخرين المنطقيّة، خاصةً إن تعلّق الأمر بالمال.





برج الحوت: المواقف الصعبة لها جانبها المشرق، يكفى أن تعرف الصّديق وقت الضيق ، وألا تكرّر نفس الخطأ.



