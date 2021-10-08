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الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة بطل النيجر

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 10:35 ص
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، تدريباته الجماعية اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يواصل الفريق مرانه الجماعي على ملعب التتش بالجزيرة، من أجل الموقعة المرتقبة، بعد نهاية الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين أمس الخميس.

ويعقد المدير الفني جلسة ومحاضرة بالفيديو مع اللاعبين، على هامش انطلاق التدريبات الجماعية، من أجل شرح بعض النقاط السلبية في أداء اللاعبين ومعالجتها.

ويحل الأهلي ضيفًا على الحرس الوطني بطل النيجر، يوم 16 أكتوبر الجاري خارج الديار، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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