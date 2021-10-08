Advertisements

التحفظ على 2.5 طن هوالك قبل استخدامهم في تصنيع البسكويت بالإسكندرية

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 10:46 ص
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد رجب - دينا حسن
قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 2.5 طن هوالك بسكويت قبل استخدامهم في تصنيع البسكويت داخل مصنعين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المسؤولين علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

نيابة برج العرب بالإسكندرية
تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع البسكويت بمنطقة برج العرب، باستخدام الهوالك في التصنيع وذلك بالمخالفة والأضرار بصحة المواطنين.

القبض على المدير المسؤول
وتم مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 1000 كيلو مخلفات وهوالك بسكويت مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط 1500 كيلو مخلفات وهوالك بسكويت مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وكذا حيازة سلع مجهولة المصدر ومستوردة وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية حيازتها بأحد مصانع البسكويت ببرج العرب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت نيابة برج العرب بالإسكندرية، قررت التحفظ علي  7200 قطعة بسكويت منتهية الصلاحية، و2 طن هوالك ومخلفات بسكويت غير مدون عليها بيانات داخل مصنع بدون ترخيص، تستخدم في تصنيع المنتجات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع مواد الغذائية لاستخدامه هوالك تستخدم في تصنيع البسكويت منتهية الصلاحية بمنطقة برج العرب.

تم مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 7200 قطعة بسكويت منتهية الصلاحية، و2000 كيلو هوالك ومخلفات بسكويت غير مدون عليها بيانات، تستخدم في تصنيع المنتجات، مما تسبب خطرا على صحة المواطنين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

هوالك بسكويت الإسكندرية

أخبار تهمك

وزير الشباب والرياضة يكشف تفاصيل لقائه بـ "صلاح"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ يومين

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يغلق ملف صفقاته الصيفية

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ يوم

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ حوالي 19 ساعة

نصيحة يانكون تمنع الأهلي من ضم صفقة جديدة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بيان هام من وزارة البترول حول رفع أسعار البنزين والسولار

منذ أقل من ساعتين

تعرف على رباعي دفاع الفراعنة ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعتين

آخر تطورات أزمة أجايي والأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يعصى الأوامر.. أزمة مدوية جديدة في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

هل يتعاقد الأهلي مع الثعلب لخلافة موسيماني؟

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على حارس مرمي مصر ضد ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

منذ ساعة و 27 دقيقة

بيان عاجل من الحكومة بشأن موظفي الضرائب

منذ 19 دقيقة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ يوم

موضوعات متعلقة

ننشر أماكن انقطاع المياه في الإسكندرية غدا

التحفظ على طني أعلاف مجهولة داخل مصنع بالإسكندرية 

التحفظ عى 6 آلاف لتر مواد كيماوية مجهولة المصدر بالإسكندرية

التحفظ على 13 طنا من اللحوم والدواجن المجمدة بالإسكندرية

التحفظ على 2 طن صابون سائل غير مطابق للمواصفات بالإسكندرية

التحفظ على 4 آلاف لتر سولار مدعم قبل بيعه بالإسكندرية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:48 ص

بيان هام من وزارة البترول حول رفع أسعار البنزين والسولار

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

04:31 م

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

12:00 ص

نصيحة يانكون تمنع الأهلي من ضم صفقة جديدة

09:00 ص

بيان عاجل من الحكومة بشأن موظفي الضرائب

11:08 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements