التحفظ على 2.5 طن هوالك قبل استخدامهم في تصنيع البسكويت بالإسكندرية

نيابة برج العرب بالإسكندرية

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع البسكويت بمنطقة برج العرب، باستخدام الهوالك في التصنيع وذلك بالمخالفة والأضرار بصحة المواطنين.



القبض على المدير المسؤول

وتم مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 1000 كيلو مخلفات وهوالك بسكويت مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



كما تم ضبط 1500 كيلو مخلفات وهوالك بسكويت مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وكذا حيازة سلع مجهولة المصدر ومستوردة وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية حيازتها بأحد مصانع البسكويت ببرج العرب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.



كانت نيابة برج العرب بالإسكندرية، قررت التحفظ علي 7200 قطعة بسكويت منتهية الصلاحية، و2 طن هوالك ومخلفات بسكويت غير مدون عليها بيانات داخل مصنع بدون ترخيص، تستخدم في تصنيع المنتجات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.



وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع مواد الغذائية لاستخدامه هوالك تستخدم في تصنيع البسكويت منتهية الصلاحية بمنطقة برج العرب.



تم مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 7200 قطعة بسكويت منتهية الصلاحية، و2000 كيلو هوالك ومخلفات بسكويت غير مدون عليها بيانات، تستخدم في تصنيع المنتجات، مما تسبب خطرا على صحة المواطنين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 2.5 طن هوالك بسكويت قبل استخدامهم في تصنيع البسكويت داخل مصنعين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المسؤولين علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.