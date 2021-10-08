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تجديد حبس تشكيل عصابي نسائي لشروعهم في سرقة المصوغات الذهبية بالإسكندرية

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 10:48 ص
متهم
متهم
محمد رجب - دينا حسن
قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 3 سيدات، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهن  بالشروع في سرقة مصوغات ذهبية من أحدي السيدات من أمام منزلها باستخدام سيارة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لفحصها.
بلاغ بالحادث
وتلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإنترنت، يفيد برصد مقطع مصور تم تداوله على شبكة الإنترنت قيام مجموعة من العناصر الإجرامية النسائية باستخدام إحدى السيارات، لسرقة مشغولات ذهبية لإحدى السيدات بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص تبين أن الواقعة محرر بشأنها محضر بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، يتضمن تضرر المُبلغة من شروع 3 سيدات في سرقة مصوغاتها الذهبية خاصتها من أمام سكنها، من خلال ادعاء إحداهن سقوطها أرضًا ومحاولتهن سرقة مشغولاتها الذهبية حال قيامها بمساعدتها، وفرارهن بالسيارة المشار إليها دون التمكن من إتمام السرقة لقيام الشاكية بالاستغاثة بالمارة.
ضبط الجناة
وقد أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديدهن وضبطهن والسيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة واعترافهن بارتكابهن الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

نيابة سرقة الذهب حوادث حبس تشكيل عصابي تحريات

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