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أسعار الألبان اليوم الجمعة في الدقهلية

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 10:50 ص
ألبان
ألبان
محمد كشك
استقرت أسعار الألبان اليوم الجمعة على مستوى محافظة الدقهلية في المحال والسلاسل التجارية.

حيث جاءت أسعار منتجات الألبان كالتالي:

-سعر كيلو اللبن السائب بين 12 و13 جنيها.

-كيلو اللبن المعبأ يتراوح سعره ما بين 12 و17 جنيها حسب النوع.

-علبة الزبادي البلدي الصغيرة يصل سعرها إلى 2.5 جنيه.

-علبة الزبادي البلدي الكبيرة يصل سعرها إلى 3 جنيهات.

-علبة زبادي الشركات سجلت من 2.50 إلى 3.25 جنيه.

زيادة المعروض

وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار منتجات الألبان تشهد استقرارا في السوق المحلي وفقا للأسعار الرسمية، مشيرا إلى أن تقرير المتابعة الدورية لحركة السوق الذي تقوم به الشعب النوعية لرصد تحرك الأسعار ورصد الأسباب، وأكد زيادة المعروض من جميع منتجات الألبان ما أدى إلى استقرار الأسعار بالسوق.

فوائد الألبان

ويعد الحليب واحدًا من المشروبات المهمة للصحة، والذي يجب تناوله لتعزيز صحة الجسم والمناعة، كما أنه مفيد لنمو الأطفال، حيث إنه يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين والحديد والبوتاسيوم وفيتامين د، وغيرها من الفيتامينات.

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