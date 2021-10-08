تبدأ من 15 جنيها.. تعرف على أسعار السمك اليوم الجمعة في الدقهلية

استقرت أسعار الأسماك، اليوم الجمعة، في شوادر محافظة الدقهلية، حيث وصل سعر البلطي الأسواني بين 15 و30 جنيها للكيلو، والبلطي الفيلية بين 30 و110 جنيهات للكيلو.



وسجل البلطي المزارع رقم "1" من 18 إلى 20 جنيها للكيلو، فيما تراوحت أسعار البلطي المزارع 2 بين 16-17 جنيها للكيلو.



فيما ارتفعت أسعار السمك البوري 1، لتتراوح بين 40 - 50 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2" لتسجل 32-38 جنيها الكيلو، وسعر البربون "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو، مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.



وتراوحت أسعار المكرونة السويسي، بين 60 -70جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجي 26 – 30 جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندراني 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها.



وسجل سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100 جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس " 1 " 70-100 جنيها للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القراميط شيلان 10 – 20 جنيها.



أسعار الأسماك المجمدة



وسجل الماكريل الأصلي 1 كيلو سعر 38 جنيها، ماكريل هولندي 1 كيلو بسعر 30 جنيها، فيليه باسا أبيض 800 جرام بسعر 38 جنيها، فيليه باسا أحمر 800 جرام بسعر 34 جنيها، رنجة عادية 1 كيلو بسعر 34 جنيها، رنجة فاكيون 1 كيلو بسعر 36 جنيها.



كما سجل 1 كيلو سبيط 145 جنيها، 1 كيلو قاروص 130 جنيها، 1 كيلو دنيس 135 جنيها، 1 كيلو ثعابين 160 جنيها، 1 كيلو بوري 65 جنيها، 1 كيلو موسي 55 جنيها و1 كيلو بهار 60 جنيها.



وسجل كيلو جمبري سويسي 200 جنيه، 1 كيلو طوباره 60 جنيها، 1 كيلو جندوفلي 28 جنيها، 1 كيلو شعور 80 جنيها، 1 كيلو وقار 140 جنيها، 1 كيلو كابوريا 60 جنيها، 1 كيلو مبروكة 20 جنيها.