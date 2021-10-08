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الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة في هذا الموعد (فيديو)

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 10:54 ص
الطقس- أرشيفية
الطقس- أرشيفية
هدى عبدالرازق
قالت منار غانم، متنبىء جوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد استقرارا تاما في الأحوال الجوية، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا، بينما يكون الطقس لطيفا ليلا على مختلف أنحاء الجمهورية.

أحوال الطقس
وأشارت "غانم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الشبورة المائية مستمرة الأيام المقبلة ولكنها خفيفة وتتلاشى في السابعة صباحا، مناشدة المواطنين الحذر أثناء القيادة في الشبورة المائية لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

النشرات الجوية 
وشددت على أهمية متابعة النشرات الجوية الأيام المقبلة، لافتة إلى أنه لا توجد فرص لسقوط الأمطار الفترة القادمة.

ونوهت إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارا من الأحد المقبل، ولكن درجات الحرارة ليلا ستكون منخفضة.

الكلمات المفتاحية

هيئة الارصاد درجات الحرارة الطقس الأرصاد

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