تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة 8 أكتوبر في الدقهلية

استقرت أسعار الدواجن، اليوم الجمعة، في المحال التجارية بمحافظة الدقهلية، على الأسعار التي شهدتها المحال خلال الأيام الماضية.



وسجل كيلو الدواجن ما بين 27 إلى 28 جنيها للكيلو، على أن تصل إلى المستهلك في محلات الدواجن بسعر 29 و32 جنيها.



وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 9 إلى 12.75 جنيها، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 6 جنيهات والكتكوت البلدي نحو 4 جنيهات، بينما سجلت كرتونة البيض سعر يتراوح ما بين 43 إلى 46 جنيها.



كما سجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 12.50 و14 جنيها.



الثروة الداجنة



ومن جانبها، أكدت شعبة الثروة الداجنة أن أسعار الدواجن ارتفعت نحو جنيهان في الكيلو الواحد داخل الأسواق للمستهلكين ووصلت إلى 30 و32 جنيها في الأسواق.



الغرفة التجارية



وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية الدكتور عبد العزيز السيد، أن الزيادة ترجع إلى آليات العرض والطلب داخل السوق المحلى حيث تعد هذه الآليات المتحكم الرئيسي في الأسعار.



وأشار رئيس الشعبة إلى أنه رغم وجود آليات بديلة إلا أن أسعار آليات العرض والطلب هي المسيطرة، لافتا إلى إمكانية وجود بدائل أخرى مختلفة مشددا على أن الأسعار تشهد تذبذب في حدود جنيهين صعود وهبوط.