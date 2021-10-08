تعرف على أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الدقهلية

واصلت أسعار اللحوم، اليوم الجمعة 8 أكتوبر، حالة الاستقرار التي تشهده في السوق المحلي بمحافظة الدقهلية.



وتستعرض "بوابة الفجر" أسعار اللحوم في الدقهلية كالتالي:



أسعار اللحوم الكندوز

وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز، بين 120-140 جنيها، أسعار اللحوم الضأن 130-150 جنيها للكيلو، والجملي 100-120 جنيها للكيلو.



سعر كباب الحلة

وسجل سعر كباب الحلة، بين 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع درجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدي 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدي 120-130 جنيها.



أسعار الموزة الكندوز

وتراوحت أسعار الموزة الكندوز، بين 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الأستيك والبفتيك مابين 130-150 جنيها للكيلو.



أسعار اللحوم في المنافذ

بينما سجلت أسعار اللحوم في منافذ ضد الغلاء وفقا لمبادرة رئيس الجمهورية من 75: 85 جنيها الكيلو.



وعن أسعار اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية، فهي كالتالي:



سعر اللحوم السوداني 90 جنيها.



اللحم البرازيلي بسعر 65 جنيها للكيلو.



سعر اللحوم البلدي في المجمعات الاستهلاكية 100 جنيه للكيلو.