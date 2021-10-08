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تعرف على أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الدقهلية

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 11:02 ص
لحوم-أرشيفية
لحوم-أرشيفية
محمد كشك
واصلت أسعار اللحوم، اليوم الجمعة 8 أكتوبر، حالة الاستقرار التي تشهده في السوق المحلي بمحافظة الدقهلية.

وتستعرض "بوابة الفجر" أسعار اللحوم في الدقهلية كالتالي:

أسعار اللحوم الكندوز
وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز، بين 120-140 جنيها، أسعار اللحوم الضأن 130-150 جنيها للكيلو، والجملي 100-120 جنيها للكيلو.

سعر كباب الحلة
وسجل سعر كباب الحلة، بين 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع درجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدي 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدي 120-130 جنيها.

أسعار الموزة الكندوز
وتراوحت أسعار الموزة الكندوز، بين 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الأستيك والبفتيك مابين 130-150 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم في المنافذ
بينما سجلت أسعار اللحوم في منافذ ضد الغلاء وفقا لمبادرة رئيس الجمهورية من 75: 85 جنيها الكيلو.

وعن أسعار اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية، فهي كالتالي:

سعر اللحوم السوداني 90 جنيها.

اللحم البرازيلي بسعر 65 جنيها للكيلو.

سعر اللحوم البلدي في المجمعات الاستهلاكية 100 جنيه للكيلو.

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