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قيادة عمليات نينوى: تم إعداد خطة لوجيستية لتأمين مراكز الانتخابات بالعراق

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 11:02 ص
بوابة الفجر
وكالات


أعلنت قيادة عمليات نينوى، اليوم الجمعة، إعداد خطة أمنية لوجيستية لتأمين مراكز الانتخابات في محافظة الموصل، مشيرة الى أن عدد مراكز الاقتراع الخاص وصل إلى 38 مركزا.

وقال قائد عمليات نينوى اللواء محمود الفلاحي إن “هناك خطة أمنية ولوجستية لتأمين مراكز الانتخاب سبقتها عدة عمليات أمنية لتفتيش المناطق الصحراوية حيث تكللت بالنجاح ، موضحا أن عدد مراكز الاقتراع الخاص ضمن قاطع محافظة نينوى بشكل عام 38 مركزا، إضافة الى مركز تصويت آخر للنازحين في مخيم الجدعا، وفقا لوكالة الأنباء العراقية ”واع".

وأضاف الفلاحى أن جميع الإجراءات الأمنية التي اتخذت كانت ناجحة حيث تم تدمير أكبر مجموعة إرهابية في مقالع كريش بمنطقة حمام العليل بمشاركة قوات الجيش العراقي وقوات التحالف الدولي ،موضحا أنه تم قتل مجموعة إرهابية كانت تنوي استهداف الناخبين في مناطق جنوب الموصل.

وتابع الفلاحى: "هناك تنسيقا عاليا مع مدير مكتب المفوضية وكادر المفوضية، فضلا عن التنسيق والتعاون في أغلب المؤتمرات لتأمين مراكز الانتخاب، بالإضافة الى تقديم الدعم اللوجستي لمكاتب المفوضين وبمشاركة جميع القوات الأمنية لتأمين وحماية مراكز الاقتراع وعملية نقل صناديق الاقتراع.

وبحسب بيانات للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فإن مليون و75 ألفًا و727 من أبناء الجيش العراقي وقوات الشرطة والأجهزة الأمنية سيدلون بأصواتهم  في عملية التصويت الخاص في 595 مركزًا انتخابيًا تضم 2584 محطة اقتراع.

فيما سيدلي 120 ألفا و126 من النازحين بأصواتهم في 86 مركزا انتخابيا تضم 309 محطات اقتراع.

وسيدلي 671 من السجناء المودعين في الدوائر الإصلاحية بأصواتهم في  6 محطات انتخابية موزعة على محافظات بغداد والسليمانية وميسان وواسط والبصرة.

ومن المقرر أن تنتهي عملية التصويت الخاص في الساعة السادسة من مساء اليوم حيث ستغلق صناديق الاقتراع الكترونيا وبالتالي عدم السماح بتمديد التصويت لوقت إضافي.

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