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بيان عاجل من الحكومة بشأن موظفي الضرائب

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 11:08 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
مارينا بشارة
كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام الدولة الاستغناء عن موظفي الضرائب تزامنًا مع رقمنة المنظومة الضريبية.

وزارة المالية تنفي
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الدولة الاستغناء عن أي من موظفي الضرائب تزامنًا مع رقمنة المنظومة الضريبية، مُشددةً على التزام الدولة بالحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع العمل على تطوير أدائهم ورفع كفاءتهم بما يتواكب مع أساليب العمل التكنولوجية الحديثة دون المساس بأي حق من حقوقهم أو الاستغناء عن أي منهم، مُشيرةً إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ خطة شاملة لتنمية مهارات كافة العاملين بمصلحة الضرائب بما يتواكب مع متطلبات المنظومة الضريبية الجديدة، جنبًا إلى جنب مع إتاحة الفرص الجديدة لتشغيل الخريجين الذين يمتلكون مقومات التعامل الاحترافي مع الأنظمة المميكنة.

المنظومة الضريبية 
وفي سياق متصل، تخضع المنظومة الضريبية لبرنامج تطوير شامل ومتكامل، يرتكز على إعادة هندسة الإجراءات لتوحيدها وتبسيطها وميكنتها؛ تعزيزًا لمبادئ الحوكمة، وتحقيقًا للعدالة الضريبية على نحو يسهم في التيسير على الممولين، كما تهدف خطة التطوير الشامل للمنظومة الضريبية إلى توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بمراعاة متغيرات التحول إلى الاقتصاد الرقمي، التي تتطلب آليات أكثر فاعلية في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وقد تم إنشاء وحدة مستقلة بمصلحة الضرائب للتجارة الإلكترونية، كما سيتم إصدار دليل إرشادي مبسط يوضح المسار الصحيح للتعامل الضريبي لكل من يبيع سلعة أو خدمة أو ينشر إعلانات أو يصنع أو يروج محتوى عبر الوسائط الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي ويُدر عليه دخلًا.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

بيان عاجل من الحكومة بشأن موظفي الضرائب
بيان عاجل من الحكومة بشأن موظفي الضرائب
بيان عاجل من الحكومة بشأن موظفي الضرائب
بيان عاجل من الحكومة بشأن موظفي الضرائب

الكلمات المفتاحية

موظفي الضرائب مجلس الوزراء الضرائب الحكومة

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