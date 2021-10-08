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في الساعات الأولى.. توافد متوسط للتصويت في انتخابات نقابة الأطباء بالمنيا

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 11:09 ص
الانتخابات
الانتخابات
أحمد الخميسي


بدأت منذ قليل أعمال التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالمنيا، والتي يتم إجراؤها في أحد الفنادق، ووسط إجراءات احترازية مشددة، حيث يتنافس فى الانتخابات 9 مرشحين على 4 مقاعد، بينها مقعدان فوق السن، وآخران تحت السن.

وتتنافس في الانتخابات قائمتان الأولى "المستقبل" وتضم الأطباء: أحمد عليوة شحاته، أشرف صيام فوق السن، حسن عرفه حسن، وشريف مدحت زكي تحت السن.


والقائمة الثانية "المستقلين" وتضم خمسة أطباء وهم: طارق العريني، محمود عمر عبد الوهاب، يسري بهجت صادق فوق السن، أحمد جمال، ومحمد ربيع عبد المقصود، تحت السن.

يذكر أن مايقرب من 7 آلاف طبيب في المنيا لهم حق التصويت في الانتخابات، ولن يسمح لأي طبيب بشري مقيد بالنقابة الإدلاء بصوته في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، إلا بعد سداد قيمة الاشتراكات الخاصة بالنقابة حتى 2020 ويتم السداد لدى الموظف المختص بالنقابة، أو عن طريق أبلكيشن النقابة العامة لأطباء مصر أو من خلال فوري


وعملية التصويت تتم من خلال 5 استمارات للاقتراع الأولي لنقابة المنيا الفرعية فوق السن، والثانية لنقابة المنيا الفرعية تحت السن، والثالثة للنقابة العامة- قطاع شمال الصعيد، والرابعة للنقابة العامة فوق السن، والخامسة للنقابة العامة تحت السن.

إجراءات العملية الانتخابية لنقابة الأطباء بالمنيا..
1 الاستعلام عن الرقم بالكشف داخل المقر الانتخابي باستخدام الأسم أو رقم القيد.

2 يقوم الطبيب بالتوقيع في كشف الحضور واستلام خمسة بطاقات للاقتراع.

3 يختار الطبيب داخل استمارات الإقتراع من يريد انتخابهم.

4 يقوم الطبيب بوضع بطاقات الإقتراع داخل الصناديق المخصصة.
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في الساعات الأولى.. توافد متوسط للتصويت في انتخابات نقابة الأطباء بالمنيا
في الساعات الأولى.. توافد متوسط للتصويت في انتخابات نقابة الأطباء بالمنيا
في الساعات الأولى.. توافد متوسط للتصويت في انتخابات نقابة الأطباء بالمنيا
في الساعات الأولى.. توافد متوسط للتصويت في انتخابات نقابة الأطباء بالمنيا

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