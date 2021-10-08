تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة بمحافظة الدقهلية.. ودرجات الحرارة المتوقعة

تشهد محافظة الدقهلية اليوم الجمعة طقس مشمس بدرجة حرارة العظمى ٣٣ والصغرى ١٦ درجة على أرجاء المحافظة.



وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعها حالة الطقس، اليوم الجمعة، بأن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد نهارًا، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد وسيناء لفترات النهار.



حالة الطقس في القاهرة

كما توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، لطيف ليلًا على كافة أنحاء البلاد.



وعن الظواهر الجوية، غدا، تظهر شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



وتوقعت الهيئة أيضًا أن يسود طقس حار على الصعيد وعلى الجنوب نهارًا، معتدل ليلًا، مع حدوث شبورة مائية تتلاشى مع السابعة صباحًا على الطرق السريعة والزراعية، ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



وجاءت درجات الحرارة المتوقعة القاهرة الكبرى العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة، الوجه البحري العظمى 31 والصغرى 20، السواحل الشمالية الغربية العظمى 28 والصغرى 21، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 28 والصغرى 22، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 35 والصغرى 25.



وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".



إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".



إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".



إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".



إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".



إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".



إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".



السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".



الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".



الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".



ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط، عزبة البرج".



الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح".



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا



درجة الحرارة الصغرى القاهرة: 20



درجة الحرارة الكبرى القاهرة: 30







درجة الحرارة الصغرى الإسكندرية: 21



درجة الحرارة الكبرى الإسكندرية: 27







درجة الحرارة الصغرى طنطا: 21



درجة الحرارة الكبرى طنطا: 30







درجة الحرارة الصغرى مطروح: 21



درجة الحرارة الكبرى مطروح: 26







درجة الحرارة الصغرى سيوة: 20



درجة الحرارة الكبرى سيوة: 29







درجة الحرارة الصغرى بورسعيد: 22



درجة الحرارة الكبرى بورسعيد: 28







درجة الحرارة الصغرى الزقازيق: 21



درجة الحرارة الكبرى الزقازيق: 30







درجة الحرارة الصغرى السويس: 20



درجة الحرارة الكبرى السويس: 30







درجة الحرارة الصغرى كاترين: 13



درجة الحرارة الكبرى كاترين: 28







درجة الحرارة الصغرى شرم الشيخ: 25



درجة الحرارة الكبرى شرم الشيخ: 32







درجة الحرارة الصغرى الفيوم: 20



درجة الحرارة الكبرى الفيوم: 31







درجة الحرارة الصغرى المنيا: 21



درجة الحرارة الكبرى المنيا: 30







درجة الحرارة الصغرى أسيوط: 20



درجة الحرارة الكبرى أسيوط: 31