الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة دوري أبطال إفريقيا

يشارك محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات فريقه الجماعية اليوم، استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر، بدوري أبطال إفريقيا.





ويعود اللاعب إلى مران فريقه، بعدما انتهت الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة 3 أيام، عقب استبعاده من معسكر المنتخب الوطني، لمواجهتي ليبيا بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة.





وينتظم اللاعب في المران، على ملعب التتش بالجزيرة، من أجل الموقعة المرتقبة، بعد نهاية الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين أمس الخميس.





ويحل الأهلي ضيفًا على الحرس الوطني بطل النيجر، يوم 16 أكتوبر الجاري خارج الديار، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



