Advertisements

ماريا ريسا ودميتري موراتوف يحصلان على جائزة نوبل للسلام لعام 2021

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
وكالات


أعلنت رئيسة لجنة نوبل النرويجية، بيريت ريس أندرسن، عن منح اللجنة جائزة نوبل للسلام عن عام 2021 إلى ماريا ريسا من الفلبين ودميتري موراتوف من روسيا.
ووفقاً لإرادة المهندس والمخترع والكيميائي السويدي، ألفرد نوبل (1833-1896)، والذي اخترع الديناميت في 1867، تمنح جائزة السلام للشخص الذي قام في السنة السابقة بـ "أكثر وأفضل عمل للتآخي بين الأمم، من أجل إلغاء أو تخفيض الجيوش الدائمة، ومن أجل عقد السلام والترويج له".

ومن غير الواضح السبب وراء جائزة السلام، حيث يمكن تفهم منح الجائزة، التي أوصى بها نوبل بمعظم ثروته التي جناها من اختراع الديناميت، لمجالات العلوم الطبيعية، نظراً لطبيعة تخصصه في الفيزياء والكيمياء. ووفقاً للجنة نوبل النرويجية، فإن صداقته مع برثا فون سوتنر، ناشطة السلام النمساوية (1843-1914)، والتي عملت سكرتيرة له حينما كان يقطن في باريس، ربما كانت الدافع وراء قرار نوبل منح جائزة للسلام. حيث كانت سوتنر أول امرأة تنال جائزة نوبل للسلام، وثاني امرأة تنال جائزة نوبل بعد ماري كوري.

يقترح بعض الباحثين في جامعة نوبل أن طريقة نوبل للتعويض عن تطوير القوى المدمرة، التي استخدمت بعنف خلال حياته، كذلك فمن غير الواضح السبب في رغبة نوبل إدارة جائزة نوبل للسلام في النرويج، التي حكمت بالاتحاد مع السويد في وقت وفاة نوبل. إلا أن لجنة نوبل النرويجية تتكهن بأن نوبل ربما اعتبر النرويج أكثر ملائمة لمنح الجائزة، لعدم تمتعها بنفس التقاليد العسكرية السويدية.

ومن بين الحاصلين على جائزة نوبل للسلام: مارتن لوثر كينغ، وهنري كيسنجر، وأنور السادات ومناحيم بيجن، ونيلسون مانديلا، وياسر عرفات وشيمون بيريز وإسحاق رابين، وكوفي عنان، وجيمي كارتر، ومحمد البرادعي، وتوكل كرمان، وفاز بها في عام 2020 برنامج الأغذية العالمي.

وتعد جائزة نوبل للسلام خامس جائزة تُمنح هذا الأسبوع بعد فوز الكاتب التنزاني، المقيم في بريطانيا، عبد الرازق غورناه، بالجائزة في مجال الآداب، وفوز العالمين، بنيامين ليست من ألمانيا، وديفيد ماكميلان من بريطانيا، بجائزة الكيمياء، والأمريكيين ديفيد جوليوس وأردم باتابوتيان بجائزة الطب لاكتشاف مستقبلات في الجلد تستشعر درجة الحرارة واللمس، وفوز كل من عالم الأرصاد الجوية وعالم المناخ الياباني، الحاصل على الجنسية الأمريكية، سيوكورو مانابي، ومصمم نماذج المناخ كلاوس هاسلمان، والفيزيائي الإيطالي جورجيو باريزي بجائزة الفيزياء.

وسيتبع إعلان جائزة نوبل للسلام جائزة نوبل في الاقتصاد التي سوف تعلن الاثنين المقبل.

الكلمات المفتاحية

جائزه نوبل للسلام جائزه نوبل

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ يوم

موسيماني يعصى الأوامر.. أزمة مدوية جديدة في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على رباعي دفاع الفراعنة ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعتين

وزير الشباب والرياضة يكشف تفاصيل لقائه بـ "صلاح"

منذ حوالي 13 ساعة

هل يتعاقد الأهلي مع الثعلب لخلافة موسيماني؟

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على حارس مرمي مصر ضد ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

منذ ساعة و 26 دقيقة

آخر تطورات أزمة أجايي والأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 11 ساعة

نصيحة يانكون تمنع الأهلي من ضم صفقة جديدة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ يوم

بيان عاجل من الحكومة بشأن موظفي الضرائب

منذ 17 دقيقة

الأهلي يغلق ملف صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعة

بيان هام من وزارة البترول حول رفع أسعار البنزين والسولار

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ يومين

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

أبرز النساء الحاصلات على جائزة نوبل للسلام

51 سيدة حصلن على جائزة نوبل في مختلف المجالات

"أسوشيتد برس": 3 علماء يتقاسمون جائزة نوبل للفيزياء لعام 2019

محمد بن زايد يهنئ رئيس وزراء أثيوبيا بفوزه بجائزة نوبل للسلام

بعد تتويج "آبي أحمد" بها.. ما هي طريقة اختيار الفائز بجائزة نوبل؟

في"السلام والكيمياء والأدب".. 4 مصريون حصلوا على جائزة نوبل

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:48 ص

بيان هام من وزارة البترول حول رفع أسعار البنزين والسولار

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

04:31 م

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

12:00 ص

نصيحة يانكون تمنع الأهلي من ضم صفقة جديدة

09:00 ص

موسيماني يعصى الأوامر.. أزمة مدوية جديدة في الأهلي

12:26 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements