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"آشلي" يكشف مفاجأة بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نيوكاسل

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 11:15 ص
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل يونايتد
وكالات
قال مالك نيوكاسل يونايتد مايك آشلي إنه "رفض عرضاً أكبر من العرض الذي انتقلت بناء عليه ملكية النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إلى مجموعة بقيادة السعودية"، لكن يعتقد أنه تصرف لتحقيق المصلحة الأكبر للنادي.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الخميس بيع نيوكاسل إلى مجموعة مكونة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة بي.سي.بي كابيتال بارتنرز وآر.بي سبورتس اند ميديا.

وقال آشلي في مقابلة مع صحيفة صن "أود أن يعرف الجميع أنني تلقيت عرضاً أكبر لبيع النادي من العرض الذي قبلته.. لكني أشعر أن العرض الذي قبلناه من الملاك الجدد الحاليين سيحقق مصالح النادي بصورة أفضل.. المال لم يكن الأساس بالنسبة لي لأنني في بعض الأحيان تدخلت مالياً من أجل انقاذ نيوكاسل يونايتد والحفاظ على استمراره".

وأضاف آشلي "حرصنا على ضمان دفع الأجور عندما هبطنا للدرجة الأدنى أملاً في العودة والصعود من جديد. وكنت أسعد شخص لدى صعودنا من جديد مباشرة بعد ذلك".

وأشار آشلي إلى أنه كان من الضروري بيع النادي لضمان استمراره في المنافسة على المستوى الأعلى.

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نيوكاسل صندوق الاستثمار السعودي رياضة اخبار الرياضة

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