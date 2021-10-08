Advertisements

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 12:30 م
كيروش
كيروش
محمد الدمتناوي
يواجه منتخب مصر نظيره منتخب ليبيا، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

تشكيل مصر المنتظر ضد ليبيا

وكان منتخب مصر قد تعادل في الجولة الثانية أمام منتخب الجابون، بهدف لكل منهما، في حين فاز منتخب ليبيا على نظيره منتخب أنجولا بهدف نظيف.

ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام نظيره ليبيا، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتوح - الونش - حجازي - أكرم توفيق.
خط الوسط: طارق حامد - النني - رمضان صبحي - عمر مرموش - محمد صلاح.
خط الهجوم: مصطفى محمد.

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصر وليبيا مصر ضد ليبيا تشكيل منتخب مصر

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ يومين

نصيحة يانكون تمنع الأهلي من ضم صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب نيوكاسل يعلق على بيع النادي

منذ أقل من ساعة

هل يتعاقد الأهلي مع الثعلب لخلافة موسيماني؟

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من السكة الحديد بشأن تعطل حركة مسير القطارات بمحطة أوسيم

منذ ساعة و 10 دقيقة

كريستيانو رونالدو يتلقى مفاجأة سارة من أمريكا

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ يوم

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يعصى الأوامر.. أزمة مدوية جديدة في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الشباب والرياضة يكشف تفاصيل لقائه بـ "صلاح"

منذ حوالي 14 ساعة

بيان هام من وزارة البترول حول رفع أسعار البنزين والسولار

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

منذ حوالي 22 ساعة

بيان عاجل من الحكومة بشأن موظفي الضرائب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ يوم

موضوعات متعلقة

منتخب ليبيا يتصدر مجموعة مصر بتصفيات المونديال

قبل مواجهة ليبيا.. تعرف على ترتيب مجموعة مصر بتصفيات المونديال

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات المونديال

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم والتشكيل المتوقع للفراعنة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:30 م

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

أول تعليق من السكة الحديد بشأن تعطل حركة مسير القطارات بمحطة أوسيم

11:48 ص

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

04:31 م

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

12:00 ص

كريستيانو رونالدو يتلقى مفاجأة سارة من أمريكا

11:32 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements