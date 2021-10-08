مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب ليبيا، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.





تشكيل مصر المنتظر ضد ليبيا





وكان منتخب مصر قد تعادل في الجولة الثانية أمام منتخب الجابون، بهدف لكل منهما، في حين فاز منتخب ليبيا على نظيره منتخب أنجولا بهدف نظيف.





ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.





ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام نظيره ليبيا، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.





ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - الونش - حجازي - أكرم توفيق.

خط الوسط: طارق حامد - النني - رمضان صبحي - عمر مرموش - محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد.



