مارتينو يفتح النار على لاعبي المكسيك بعد التعادل أمام كندا

أكد جيراردو مارتينو، المدير الفني لمنتخب المكسيك، أن فريقه قدم أداء جماعيًا سيئًا أمام كندا، مما جعله يسقط في فخ التعادل 1-1 في تصفيات المونديال.





وتقدمت المكسيك في اللقاء الذي أقيم مساء الخميس في مكسيكو سيتي ضمن الجولة الرابعة، عبر خورخي سانشيز، وأدركت كندا التعادل من خلال جوناثان أوسوريو.





وبسقوطها في فخ التعادل، تراجعت المكسيك لوصافة التصفيات بـ 8 نقاط بفارق الأهداف خلف الولايات المتحدة التي صعدت للصدارة بفضل انتصارها على جامايكا بهدفين نظيفين.





وقال مارتينو عقب المباراة "كنا الأفضل حتى أحرزنا هدفنا، وبعد ذلك توقفنا عن الضغط".





وتابع "الخصم استحوذ على الكرة. لم نقدم أداء هجوميًا، نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر توازنا في الأداء ، خاصة ضد خصوم ذوي لاعبين طويلي القامة، هذه التقلبات في الأداء ملحوظة وندفع ثمنها غاليا".





ونوه "كانت لدينا مشكلة في اللعب الجماعي، يجب علينا أن نحل هذا الأمر لنكون أكثر صلابة".





ومن المقرر أن تستقبل المكسيك، منتخب هندوراس الأحد المقبل في الجولة الخامسة، على أن تحل ضيفة على السلفادور الأربعاء.



