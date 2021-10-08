سقوط عاطلين بحوزتهما 4 كيلو حشيش في المنوفية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على اثنين من العناصر الإجرامية بالمنوفية وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (عاطليّن – لهما معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من دائرة مركز شرطة أشمون مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

ضبط الجناة

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة المركز، وعثر بحوزتهما على (4،350 كيلو جرام من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الشادو - بندقية آلية - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى - 7 هواتف محمولة - سيارة ملاكى "ملك أحدهما")، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاحين الناريين بقصد حماية نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

