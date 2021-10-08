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قرار جديد من النيابة الإدارية بشأن العثور على كمية من لقاح كورونا بالمنيا

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 11:58 ص
رئيس الهيئة
رئيس الهيئة
أحمد الخميسي
أمر المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة عثور عدد من المواطنين على كميات كبيرة من لقاح "ڤيروس كورونا"، ملقاة بجوار إحدى الترع بنطاق مركز بني مزار بمحافظة المنيا.

إدارة الإعلام برئاسة الهيئة
وكانت إدارة الإعلام برئاسة الهيئة، رصدت تداول الواقعة أمس الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021، في عدد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وبعرض الواقعة على المستشار رئيس الهيئة، كلف النيابة الإدارية ببني مزار، بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة وعرض الأوراق عليه فور انتهاء التحقيقات.


فيما باشرت النيابة الإدارية ببني مزار تحقيقاتها في الواقعة على الفور، وقام المستشار كمال دراز مدير النيابة، بقيد البلاغ بالقضية رقم 420 2021 بني مزار، وتشكيل فريق تحقيق من كل من محمد يحيى العطار، رئيس النيابة، محمود خليفة رئيس النيابة، لسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا كورونا النيابة الإدارية

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