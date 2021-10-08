بقيادة محافظ الإسكندرية.. إطلاق ماراثون دراجات بمناسبة ذكرى أكتوبر

لك من كوبري استانلي حتى مكتبة الإسكندرية، وسط استعدادات كبيرة ومراعاة الإجراءات الإحترازية والوقائية.



ويقام المارثون تحت إشراف المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظة الإسكندرية وبالتعاون مع جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ومديرية الشباب والرياضة، ويتضمن مسابقات دراجات ودرجات بخارية ومسيرة مشي وجري وغيرها من الأنشطة.

المشاركون

وشارك فى المارثون؛ الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، واللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، واللواء حسام كمال مدير إدارة مرور الإسكندرية، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد الرازق مدير عام ستاد الإسكندرية.



وخلال المارثون؛ هنأ الجميع، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالذكري 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، متمنيين للشعب المصري أن ينعم بمستقبل مزدهر ومزيد من الخير والرخاء والسلام في ظل قيادته الحكيمة.

قاد صباح اليوم الجمعة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والقيادات التنفيذية في المحافظة ماراثون دراجات، وذلك عقب اطلاقه واللواء أركان حرب فهمي هيكل قائد المنطقة الشمالية العسكرية ماراثون رياضي احتفالا بالذكرى ال48 لانتصارات أكتوبر المجيدة وبمشاركة الآلاف من مواطني الإسكندرية من جميع الأعمار وذوي الاحتياجات الخاصة، وذ