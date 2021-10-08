موعد مباراة المصري المقبلة في الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، لخوض مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي النادي المصري البورسعيدي مع نظيره سلطات الموارد الأوغندى فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى من النسخة التاسعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.





جدير بالذكر أن المباراة ستقام فى تمام الساعة الرابعة عصرًا - الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة - يوم السبت الموافق السادس عشر من أكتوبر الجارى على ملعب سانت مارى "المغطى بالنجيل الصناعي" بالعاصمة الأوغندية كامبالا.





وقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إعفاء النادى المصرى من المشاركة فى الدور التمهيدى الأول للنسخة التاسعة عشرة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، على أن يشارك من الدور التمهيدى الثانى مباشرة.



