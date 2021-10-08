Advertisements

الهنداوي: هناك زخم حقيقي على مراكز الاقتراع للتصويت بالانتخابات البرلمانية العراقية

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي


أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي اليوم الجمعة أن هناك زخما حقيقيا على مراكز الاقتراع للإقبال على التصويت الخاص بالانتخابات البرلمانية في البلاد.
وقال الهنداوي - في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) - "إنه حتى الآن نحن في الساعات الأولى وهناك زخم انتخابي حقيقي على مراكز الانتخابات"، مشيرا إلى أن الإجراءات الأمنية جيدة جدا، وأن عملية التصويت تسير وفق ما رسم لها.. وأعرب عن توقعه زيادة بأعداد المشاركين في التصويت.
ومن جانبه، أكد مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، أن هناك رغبة حقيقية لمنتسبي القوات الأمنية للمشاركة في التصويت.
وفي غضون ذلك، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "اليوم تدلي قواتنا الأمنية الوطنية بأصواتها من أجل الوطن ومن أجل الإصلاح"، معربا عن تمنياته أن يدلوا بأصواتهم بكل شفافية وحرية من دون ترغيب أو ترهيب أو ضغوطات حزبية أو فئوية أو طائفية أو عرقية.

الكلمات المفتاحية

العراق الانتخابات العراقية ٢٠٢١ الانتخابات العراقية

أخبار تهمك

هل يتعاقد الأهلي مع الثعلب لخلافة موسيماني؟

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من الحكومة بشأن موظفي الضرائب

منذ أقل من ساعتين

بيان هام من وزارة البترول حول رفع أسعار البنزين والسولار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ حوالي 20 ساعة

نصيحة يانكون تمنع الأهلي من ضم صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

كريستيانو رونالدو يتلقى مفاجأة سارة من أمريكا

منذ ساعة و 27 دقيقة

أول تعليق من السكة الحديد بشأن تعطل حركة مسير القطارات بمحطة أوسيم

منذ ساعة و 10 دقيقة

موسيماني يعصى الأوامر.. أزمة مدوية جديدة في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ يومين

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

منذ نصف ساعة

وزير الشباب والرياضة يكشف تفاصيل لقائه بـ "صلاح"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ يوم

مدرب نيوكاسل يعلق على بيع النادي

منذ أقل من ساعة

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

57.96% نسبة المشاركة في انتخابات برلمان كردستان

مقتدى الصدر يطالب رئيس الحكومة العراقية الإبقاء على وزارتي الداخلية والدفاع

العراق: الصدر يطالب رئيس الوزراء بالاحتفاظ بوزارتي الدفاع والداخلية بـ"يده حصراً"

لخدمة 400 ألف مهاجر.. تونس تبدأ ماراثون الانتخابات الرئاسية بالخارج

عاجل.. "الصدر" يدعو لسحب الثقة عن رئيس الحكومة العراقية

التيار الصدري يطالب باستقالة الحكومة العراقية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:30 م

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

أول تعليق من السكة الحديد بشأن تعطل حركة مسير القطارات بمحطة أوسيم

11:48 ص

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

04:31 م

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

12:00 ص

كريستيانو رونالدو يتلقى مفاجأة سارة من أمريكا

11:32 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements