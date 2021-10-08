وزير الأوقاف من سيناء: جيشنا لا يعتدي ولكنه نار تحرق المعتدين

خطبة الجمعة بسيناء

وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة من مسجد الروضة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، إلى أن هناك فرق بين تمني الشهادة وطلب الشهادة، مضيفا أن من سأل الله الشهادة بحق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، مؤكدا أن القاعدة الأساسية في الإسلام هى السلام.





وزير الأ وقاف

ووجه الوزير رسالة سلام للعالم كله، قائلا: "نحن أهل سلام.. والإسلام لم يكن أبدا باحثا عن القتال أو متشوقا له"، لافتا إلى أن السلام الذي تحميه درع وسيف ليس استسلام، مؤكدا أن جيشنا المصري لا يعتدي ولكنه نار تحرق المعتدين.



قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الفقهاء أكدوا أنه لا يقال على الشهيد عند أداء صلاة الجنازة عليه، أحضروا الميت بل يقال احضروا الشهيد، مستدلا بقول الله، "وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ".