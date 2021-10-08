ضبط مسئولة بأحدى الجمعيات بتهمة الاستيلاء على أموال العملاء

تواصل وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإختلاس.



تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام (مسئولة تمويل بإحدى الجمعيات– مقيمة بمحافظة سوهاج ) بتحصيل أقساط قروض من عملاء الجمعية وعدم توريدها لخزينة الجمعية والإستيلاء عليها لنفسها دون وجه حق، بالفحص تبين صحة الواقعة، وقيام المتحرى عنها بإستغلال طبيعة عملها بالجمعية والمنوط بها تحصيل أقساط القروض من المقترضين وتوريدها لخزينة الجمعيةحيث قامت بتحصيل أقساط قروض من عدد (74) مقترض وإختلاسها لنفسها دون وجه حق وعدم توريدها للجمعية مما أضر بالمال العام.

ضبط المتهمة

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

