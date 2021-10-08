محافظ الشرقية: لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه لا زيادة فى تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وأن الأوضاع هادئة ومستقرة بمواقف المحافظة، وذلك بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشًا فقط دون المساس بأسعار السولار.



لا زيادة في تعريفة الركوب

وجه المحافظ مدير إدارة المرور بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن ومدير الإدارة العامة للمواقف بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم، والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.



محافظ الشرقية

وكلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن ومسئولي إدارة المواقف بتكثيف الجولات الميدانية للمرور علي كافة المواقف وتنظيم العمل والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب من قبل المحافظة والمسارات المحددة وكذلك محطات الوقود وتموين السيارات والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه استغلال المواطنين.



