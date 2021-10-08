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وزير الأوقاف: جيل أكتوبر 2021 بالقوات المسلحة على نفس الخط يحمي ويبني

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 12:14 م
محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف
محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدين الإسلامي دين البناء والتعمير، ولا نبحث عن الهدم، ونحب البناء والتعمير أينما كان لنا وللبشرية.

خطبة الجمعة لوزير الأوقاف
ووجه "جمعة"، خلال خطبة الجمعة من مسجد الروضة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، التحية لجيل حرب أكتوبر 73 وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ 48 لانتصارات حرب أكتوبر، مضيفا: "جيل أكتوبر 2021 على نفس الخط.. يحمي ويبني".

القوات المسلحة
وأضاف أن قواتنا المسلحة الباسلة وخلفهم 100 مليون مصري هم جميعا خطوط إمداد لقواتهم المسلحة ويلتفون خلف دولتهم، لافتا إلى أن افتتاح ما يزيد عن 170 مسجدا في سيناء خلال السبعة سنوات الأخيرة، مؤكدا أن الدولة المصرية تبني وتعمر من منطلق وطني وإيماني وعقائدي.

الكلمات المفتاحية

حرب أكتوبر جيل أكتوبر 2021 الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر اكتوبر 73 أكتوبر 2021

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