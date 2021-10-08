وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية بمدينة القاهرة الجديدة





تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية بمدينة القاهرة الجديدة، مشيراً إلى أنه يجري تنفيذ عدة أعمال بمشروعى "سكن مصر" للإسكان المتوسط و "JANNA" بالمدينة، بجانب تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والمشروعات الخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين بعد تسليمهم الوحدات المخصصة لهم.





ولفت الوزير، إلى أن حجم الاستثمارات بقطاع الإسكان بمشروعى سكن مصر و JANNA بالقاهرة الجديدة، يقدر بنحو 8 مليارات جنيه، موضحاً أن تلك الاستثمارات تشمل تنفيذ ١٧٧٦٠ وحدة سكنية بمساحات تتراوح من ١١٥ م٢ : ١١٨ م٢ بسكن مصر، شاملة الربط على المرافق موزعة على ١٠ مناطق بالتجمع الثالث بالمدينة بحجم استثمارات يقدر بنحو ٥.٥ مليار جنيه، بينما مشروع JANNA بالمدينة يضم 8760 وحدة سكنية تتراوح مساحاتها بين ( ١١٥ - ١٣٠ - ١٤٠م٢) بحجم استثمارات يبلغ نحو 3 مليارات جنيه.

من جانبه، أشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن متوسط نسبة التنفيذ بمشروع سكن مصر بمختلف المواقع بالمدينة و عددها (١٠) مواقع بلغ نسبا متقدمة، مشيراً إلى أنه تم وجار تنفيذ ٣ مراكز طبية وحضانة بالمشروع، بينما بلغ متوسط نسبة التنفيذ بمشروع JANNA ٩٣%، شاملة تنفيذ شبكات المرافق ( مياه - صرف - رى ) و شبكات الطرق.





وأوضح، أن خطة جهاز مدينة القاهرة الجديدة خلال الفترة القادمة بقطاع الإسكان، تشمل تنفيذ ٥٣٢٨ وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمدينة بمساحات تتراوح بين ٩٠م٢ و ١٢٠ م٢ بحجم استثمارات يقدر بنحو ملياري جنيه كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه باشراف جهاز المدينة ضمن خطة الدولة نحو توفير سكن ملائم لكل المصريين، شاملا المشروعات الخدمية مثل ( المدارس - المراكز الطبية - الحضانات - الأسواق التجارية ) وغير ذلك، وكذا الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتبقية بمشروعي JANNA وسكن مصر بمختلف المواقع.





وقال: تم مؤخراً افتتاح عدد من مشروعات الإسكان التى انتهى الجهاز من تنفيذها، والتى شملت افتتاح ٦٣ عمارة تضم ١٥١٢ وحدة سكنية بمشروع JANNA، بجانب الانتهاء من اعمال شبكات المرافق و الطرق و الغاز والتليفونات لموقع العمارات، وكذا اعمال تنسيق الموقع العام شاملا اعمال الزراعة والتشجير، كما تم افتتاح ٨٠ عمارة تضم ١٩٢٠ وحدة سكنية و ٦٢ عمارة تضم ١٤٨٨ وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بالتجمع الثالث، شاملة أيضاً الربط على المرافق ( مياه - صرف - رى)، وأعمال الطرق و تنسيق الموقع العام والزراعة.





وأكد رئيس الجهاز، اهتمام الدولة، بتوفير المسكن الملائم لجميع المواطنين، من خلال تنفيذ مشروعات سكنية تناسب شرائح الدخل المختلفة.