ضبط سيدة وزوجها بتهمة النصب على المواطنين في القاهرة

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط سيدة وزوجها لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.

بلاغ بالحادث

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (ثلاث سيدات) بقيام (إحدى السيدات وزوجها) بالنصب والإحتيال عليهن والإستيلاء على مبالغ مالية منهن.. بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وأسفرت عن قيام (إحدى السيدات وزوجها – مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة) بالنصب والإحتيال على الشاكين وتلقى مبالغ مالية منهن بزعم إستثمارها لهن فى مجال المضاربة بالبورصات العالمية والمعادن النفيسة بما يعرف بنظام "الفوركس" من خلال الإعلان عن ذلك النشاط على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم وإلتزامهما معهن فى سداد الأرباح لفترة زمنية إلا أنهما إمتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لهن والإستيلاء على تلك الأموال بالمخالفة للقانون، كما أكدت التحريات قيامهما بتغير محل إقامتهما والتنقل فى العديد من محال الإقامات المختلفة من حين لآخر للحيلولة دون ضبطهما.

ضبط الجناة

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، أمكن ضبطهما بدائرة قسم مدينة نصر أول بالقاهرة، وبمواجهتهما أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



