هنادي مهنا تروي كواليس حفل زفافها





كشفت الفنانة هنادي مهنا، عن أحد المواقف الغريبة التي تعرضت لها خلال حفل زفافها، قائلة: قبل ما ادخل الفرح شبكتي اتقسمت نصين، ومكناش لاقيينها وكانت مع واحدة صاحبتي، وربطناها بفتلة قبل ما ندخل الفرح.



