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هنادي مهنا تروي كواليس حفل زفافها

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 12:19 م
هنادي مهنا
هنادي مهنا
الفجر الفني

كشفت الفنانة هنادي مهنا، عن أحد المواقف الغريبة التي تعرضت لها خلال حفل زفافها، قائلة: قبل ما ادخل الفرح شبكتي اتقسمت نصين، ومكناش لاقيينها وكانت مع واحدة صاحبتي، وربطناها بفتلة قبل ما ندخل الفرح.

وتطرقت مهنا، حلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم" للحديث عن زوجها أحمد خالد صالح، ووجهت الشكر له على مساندته لها، قائلة: الطبيخ أكثر حاجة بعرف أعملها بالطبع، وشكرا لأحمد خالد صالح زوجي أنه استحملني، ويارب أفضل معه طوال حياتي، وهو عزيز على قلبي جدا

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