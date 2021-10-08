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انهيار مبنى في جورجيا وانتشال عدة أشخاص من تحت الأنقاض

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
وكالات


قالت قناة "بيرفيلي" التلفزيونية، إن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشال فتى قاصر ورجل، من تحت أنقاض مبنى سكني منهار في باتومي بجورجيا، وتم نقلهما إلى المستشفى.
ووفقا للقناة التلفزيونية، تم العثور على رجل آخر مصاب بجروح طفيفة.

وأضافت قناة "بيرفيلي": "وقعت تحت أنقاض المبنى، حوالي عشر سيارات".

في وقت لاحق، ذكرت قناة "روستافيلي 2"، أن رجال الإنقاذ انتشلوا من تحت الأنقاض، طفلا رضيعا وتم نقله إلى المستشفى.

الكلمات المفتاحية

جورجيا انهيار مبنى

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