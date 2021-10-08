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حسين الجسمي يشغل احتفالية نصر أكتوبر ويرفع لافتة كامل العدد

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 12:50 م
حسين الجسمي
حسين الجسمي
الفجر الفني
أحيا النجم الإماراتي حسين الجسمي واحدة من أقوى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، والتي شهدت حضورا كبيرا من مختلف الجنسيات العربية، بالإضافة إلى لفيف من قيادات القوات المسلحة وأسرهم، وبعض نجوم الفن والمشاهير، حيث حمل لافتة كامل العدد، وذلك بساحة فندق الماسة بمدينة نصر.

افتتح الجسمي حفله بأغنية تسلم إيديك، وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب، حيث شارك الجميع في ترديد كلمتها وسط أجواء حماسية.

كما قدّم الجسمي أغنيتي: اسألوا كل الناس وبشرة خير، والتي تفاعل معهما الجمهور، بالإضافة إلى عدد من أغانيه المميزة منها، بحبك وحشتيني، الطبطبة، و6 الصبح، وغيرها ممن تألق بها طوال مشواره الفني.

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