حسين الجسمي يشغل احتفالية نصر أكتوبر ويرفع لافتة كامل العدد

أحيا النجم الإماراتي حسين الجسمي واحدة من أقوى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، والتي شهدت حضورا كبيرا من مختلف الجنسيات العربية، بالإضافة إلى لفيف من قيادات القوات المسلحة وأسرهم، وبعض نجوم الفن والمشاهير، حيث حمل لافتة كامل العدد، وذلك بساحة فندق الماسة بمدينة نصر.





افتتح الجسمي حفله بأغنية تسلم إيديك، وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب، حيث شارك الجميع في ترديد كلمتها وسط أجواء حماسية.



