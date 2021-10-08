صدام التحالفات الكبيرة والمستقلين في الانتخابات العراقية ٢٠٢١





تتسارع الخطى في أروقة الأحزاب وأوساط المرشحين قبل أيام من الانتخابات التشريعية العراقية المقررة الأحد المقبل، وسط ترقب كبير.



ومع اقتراب موعد الاقتراع، تستعد التكتلات والأحزاب والشخصيات المستقلة لساعة الصفر، وبدء الانتخابات التشريعية الخامسة في تاريخ العراق بنسخته السياسية الحالية التي تأسست في عام 2003.

وبحسب المفوضية العليا للانتخابات، يتنافس نحو 3240 مرشحاً يمثلون تحالفات وأحزاب فضلا عن مرشحين مستقلين، على 320 مقعداً نيابياً، فيما تخصص 9 مقاعد أخرى كحصة لأبناء الأقليات من المسيحيين والإيزيديين والصابئة وبعض المكونات الأخرى.

ويقسم القانون الانتخابي الجديد الذي شرعه البرلمان في نهاية العام الحالي، العراق إلى 83 دائرة انتخابية، يجري التصويت على مقاعدها في البرلمان من خلال الاقتراع السري المباشر.





ووزعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مقاعد مجلس النواب على المحافظات مع حصتها من مقاعد "الكوتا"، بـ 71 مقعدا لمحافظة بغداد، و34 لـ"نينوى"، و25 لـ"البصرة"، و19 لـ"ذي قار"، و18 لـ"السليمانية"، و17 لـ"بابل"، و16 لـ"أربيل"، و15 في "الأنبار"، و14 في "ديالى"، و13 في "كركوك"، و12 في كل من محافظات واسط، ودهوك، والنجف، وصلاح الدين، و11 لـ"كربلاء" و"الديوانية"، و10 في "ميسان"، و7 في "المثنى".

ويحق لـ25 مليونا و182 ألفا و594 عراقيا التصويت في انتخابات مجلس النواب العراقي يوم الأحد المقبل.

خريطة التحالفات والقوائم

وبصفة عامة، يتنافس 22 تحالفاً و110 أحزاب و789 مرشحاً من "المستقلين" في الانتخابات، لكن القوائم الانتخابية الأساسية وفق المكونات الأساسية الثلاثة كالتالي:

أولاً: تحالفات وقوائم المكوّن الشيعي

1- قادمون للتغيير:

يترأس القائمة رجل الأعمال حسين الرماحي، ولا تضم أي أحزاب أو حركات، وتخوض الانتخابات بأعلى عدد من المرشحين (182 مرشحا)، وهم من الكفاءات ورجال الأعمال.

2- ائتلاف الفتح والبناء

تشكل عام 2018 برئاسة هادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر، ويضم أجنحة سياسية لعدد من الفصائل المسلحة وأحزاب وحركات، أهمها منظمة بدر، وتجمع السند برئاسة النائب أحمد الأسدي، القيادي في الحشد الشعبي، وحركة "الصادقون" برئاسة قيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق.

الائتلاف الذي يخوض الانتخابات بـ73 مرشحا، يضم أيضا المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة النائب السابق همام حمودي، ومنظمة العمل الإسلامي، وحركة الجهاد والبناء برئاسة القيادي في الحشد الشعبي حسن الساري وكتائب "سيد الشهداء".

3- ائتلاف دولة القانون:يترأس الائتلاف نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق لدورتين متتاليتين (2006-2014)، ويضم حزب الدعوة الإسلامية الذي يترأسه المالكي وحركة "البشائر" و"الاتحاد الإسلامي" لتركمان العراق (شيعي) وحركة "إرادة" التي تترأسها النائبة لعدة دورات حنان الفتلاوي و"معاً للقانون" وحركة "بداية"، ويخوض الانتخابات بـ 72 مرشحا.

4- تحالف قوى الدولة الوطنية

يترأس التحالف عمار الحكيم رئيس "تيار الحكمة"، ويضم أيضا ائتلاف "النصر والإصلاح" برئاسة حيدر العبادي، وتيار "المد العراقي" و"المؤتمر الوطني" وتيار "وطنيون"، ويخوض الانتخابات بـ78 مرشحا.

5- الكتلة الصدرية

يترأس الكتلة مقتدى الصدر، ولا تضم أي مرشحين من أحزاب أو حركات من خارج "التيار الصدري"، وتخوض الانتخابات بـ95 مرشحا.

6- تحالف العقد الوطني

يترأس التحالف رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ويضم حركة "عطاء" برئاسته و"الحزب الإسلامي العراقي" (سُنيّ) و"حزب الثبات العراقي" وتيار "الإصلاح الوطني" و"تجمع رجال العراق" و"حزب الوارثون الإسلامي" و"الحزم الوطني"، ويخوض الانتخابات بـ80 مرشحا.

7- حركة حقوق

يترأسها حسين مؤنس أو "أبو علي العسكري" الناطق السابق باسم كتائب "حزب الله العراقي"، وتخوض الانتخابات بـ32 مرشحا.

ثانيا: تحالفات وقوائم مكون العرب السُنّة:

1- تحالف عزم العراق



يترأسه رجل الأعمال خميس الخنجر، ويضم "المشروع العربي" برئاسته، و"حزب الحل" برئاسة جمال الكربولي المعتقل حاليا، و"حزب الوفاء" برئاسة وزير الكهرباء الأسبق قاسم الفهداوي، و"حزب المسار المدني"، و"الكتلة العراقية الحرة"، و"التجمع المدني للإصلاح"، و"حزب التصدي" و"حزب المجد العراقي"، ويخوض الانتخابات بـ123 مرشحا.

2- تحالف تقدم الوطني

يترأسه محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب الحالي، ويضم "حزب التقدم" برئاسته، و"الخيار العربي" و"تجمع التعاون" و"حزب الحق الوطني"، و"مقتدرون للسلم والبناء"، و"تجمع نهضة جيل" و"المبادرة الوطنية"، ويخوض الانتخابات بـ105 مرشحين.

3- تحالف جبهة الإنقاذ

يترأس التحالف رئيس مجلس النواب الأسبق أسامة النجيفي.

4- تحالف المشروع الوطني العراقي

يترأسه رجل الأعمال جمال الضاري.

ثالثا: أبرز وأهم تحالفات وقوائم المكوّن الكردي

يتنافس 146 مرشحا على 46 مقعدا مخصصة لإقليم كردستان في مجلس النواب العراقي، وأهم الأحزاب والتحالفات التي يمثلها المرشحون هي:

1- الحزب الديمقراطي الكردستاني

يترأس الحزب مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان السابق، وتنحصر قائمة المرشحين في أعضاء الحزب فقط، ويخوض الانتخابات بـ55 مرشحا في 11 منطقة داخل وخارج إقليم كردستان.

2- تحالف كردستان

مركزه السليمانية ويترأسه لاهور شيخ كنجي ويضم الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل الطالباني، وحركة التغيير الكردستانية برئاسة نوشيروان مصطفى، والجبهة التركمانية العراقية وحزب العدالة التركماني العراقي.

كما يضم حزب الحق المدني التركماني وحزب القرار التركماني وحركة الوفاء التركمانية وحزب "تركمان ايلي" وحزب الإرادة التركماني والحركة القومية التركمانية، ويخوض الانتخابات بـ 42 مرشحا.

وهناك أحزاب لم تدخل في تحال