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الإتحاد الأوروبي: لا مشاكل تقنية خلال التصويت الخاص بالعراق

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
د ب أ
كشفت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، لرصد الإنتخابات العراقية، فيولا فون كرامون، أن بعثة التكتل لم تسجل لحد الآن أية مشاكل تقنية خلال سير انتخابات التصويت الخاص.

وأضافت في تصريح للصحفيين خلال زيارتها أحد المراكز الانتخابية: "نحن نقوم حالياً بالمشاهدة فقط وندون المشاهدات والملاحظات لتقديمها في تقرير أولي بعد يومين من انتهاء الانتخابات العامة في مؤتمر صحفي."

وأكدت "جئنا لنراقب الانتخابات وسنعلق على عمليات الاقتراع بعد انتهائها".

كانت رئيسة بعثة الاتحاد الأوربي لرصد الإنتخابات العراقية قد زارت اليوم عدداً من مراكز الاقتراع للتصويت الخاص في المنطقة الخضراء المحصنة وحي الكرادة وحي زيونة وجميعها خاصة بالقوات الأمنية.

يشار إلى أن التصويت الخاص الذي بدأ الجمعة يشمل قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والنازحين والسجناء المودعين في الدوائر الإصلاحية .

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