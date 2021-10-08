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موعد مباراة الجزائر ضد النيجر اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم 2022

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 12:51 م
الجزائر
الجزائر
محمد نادر
يلتقي المنتخب الجزائري بقيادة مدربه جمال بلماضي، بنظيره منتخب النيجر في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة الموافق 8 من شهر أكتوبر الجاري على ملعب "مصطفى تشاكر" ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويتواجد محاربو الصحراء في المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات بوركينافاسو - النيجر - جيبوتي
ويحتل المنتخب الجزائرى صدراة المجموعة برصيد 4 نقاط حيث حقق العلامة الكاملة في الجولتين السابقتين، فيما يتواجد منتخب النيجر في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط حيث حقق الفوز في مباراة وتلقى الخساره في الأخرى.
ومن المتوقع أن يبدأ بطل أفريقيا اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي.
خط الدفاع: يوسف عطال - جمال بلعمري - عيسى ماندي - محمد فارس
خط الوسط: رامز زروقي - إسماعيل بن ناصر - رياض محرز - يوسف بلايلي
خط الهجوم: إسلام سليماني - بغداد بونجاح

جدير بالذكر أن المباراة سوف تنقل عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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