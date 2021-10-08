تشكيل السكه الحديد ووادي دجله في دوري القسم الثاني







أعلن امير عزمي مجاهد المدير الفني لفريق السكه الحديد عن تشكيل الفريق استعدادا للقاء وادي دجله في دوري القسم الثاني.



وجاء كالتالي ..



حراسه المرمى: عبد الكافي رجب

خط الدفاع: محمد حسين عضل- اسامه صبحي- عبد الله شلبي- اسلام رمضان

خط الوسط: احمد ربيع- عبد العليم السيد- محمد ريعو

خط الهجوم: سايكو كونتي- فتحي مجدي- محمد العربي



وجاءت قائمة البدلاء



ابراهيم شعللها- احمد لالا- عبدالله بيكا-امير حجازي- طارق وطني- اسلام الفار- اسلام فتحي



بينما أعلن تشكيل وادي دجله بقيادة عبد الباقي جمال المدير الفني للفريق وجاء كالتالي



حراسه المرمى: مسعد عوض

خط الدفاع: عمرو صالح- محمد جمال- محمد احمد كماتشو- مصطفى الياس

خط الوسط: ابراهيم عايش- مصطفى طلعت-احمد رضا

خط الهجوم: ستانلي- على حسين- احمد الالفي



وجاءت قائمة البدلاء ..



حسين ذكريا -بسام وليد - مصطفى كالوشا- يوسف شعبان- محمد رفعت- مصطفى شبيطه- رفيق كابو.



ويدير اللقاء تحكيما مصطفى الشهدي حكم ساحة وشريف عبد الله مساعد أول وهاني خيري مساعد ثاني ومصطفى عبد الرحيم حكم رابع .