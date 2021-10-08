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تشكيل السكه الحديد ووادي دجله في دوري القسم الثاني
الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 01:37 م
رأفت أمين
أعلن امير عزمي مجاهد المدير الفني لفريق السكه الحديد عن تشكيل الفريق استعدادا للقاء وادي دجله في دوري القسم الثاني.
وجاء كالتالي ..
حراسه المرمى: عبد الكافي رجب
خط الدفاع: محمد حسين عضل- اسامه صبحي- عبد الله شلبي- اسلام رمضان
خط الوسط: احمد ربيع- عبد العليم السيد- محمد ريعو
خط الهجوم: سايكو كونتي- فتحي مجدي- محمد العربي
وجاءت قائمة البدلاء
ابراهيم شعللها- احمد لالا- عبدالله بيكا-امير حجازي- طارق وطني- اسلام الفار- اسلام فتحي
بينما أعلن تشكيل وادي دجله بقيادة عبد الباقي جمال المدير الفني للفريق وجاء كالتالي
حراسه المرمى: مسعد عوض
خط الدفاع: عمرو صالح- محمد جمال- محمد احمد كماتشو- مصطفى الياس
خط الوسط: ابراهيم عايش- مصطفى طلعت-احمد رضا
خط الهجوم: ستانلي- على حسين- احمد الالفي
وجاءت قائمة البدلاء ..
حسين ذكريا -بسام وليد - مصطفى كالوشا- يوسف شعبان- محمد رفعت- مصطفى شبيطه- رفيق كابو.
ويدير اللقاء تحكيما مصطفى الشهدي حكم ساحة وشريف عبد الله مساعد أول وهاني خيري مساعد ثاني ومصطفى عبد الرحيم حكم رابع .