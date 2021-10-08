التحقيق في مقتل رضيع على يد والدته في مصحة للإدمان في الإسكندرية

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول قيام مدمنة بقتل طفلها خنقا داخل مصحة لعلاج الادمان لرفض العاملين مغادرة المكان حتى تستطيع إرضاعه، وسؤال العاملين عن الواقعة، والتصريح بدفن جثة الطفل بعد توقيع الكشف الطبي عليها والتحفظ علي اوراق المصحة لفحصها.

بلاغ بالحادث

وتلقى اللواء محمود أبو عمره مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوجود حالة وفاة رضيع داخل مركز لعلاج الإدمان بمنطقة أبوتلات دائرة القسم.



على الفور انتقل ضباط مباحث القسم برفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص، تبين أن المكان عبارة عن فيلا مكونة من طابقين مخصصة لعلاج الإدمان للسيدات، ووجود عدد من الفتيات والسيدات داخلها ومجموعة من العاملين.

جثة الرضيع مسجاة أعلى سرير

وتبين وجود جثة الرضيع مسجاة أعلى سرير بإحدى الغرف، وبسؤالهم قرروا أن إحدى السيدات كانت محجوزة للعلاج من الإدمان وبرفقتها طفلها الرضيع عمره عام، طلبت من العاملين مغادرة المكان حتى تستطيع إطعامه وإرضاعه، إلا أنهم رفضوا، فأصيبت بحالة من الهياج، وقامت بخنق الطفل احتجاجا على عدم السماح بخروجها، وتم نقل الطفل الي المشرحة تحت تصرف النيابة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.