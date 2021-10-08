ارتفاع عدد ضحايا انفجار مسجد في قندوز إلى ١٠٥ ضحية





أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الجمعة، بأن انفجاراً عنيفاً دوى أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد شيعي في ولاية قندوز شمال البلاد.

وأشارت وسائل الإعلام الأفغانية إلى ارتفاع عدد ضحايا الانفجار إلي ١٠٥ ضحية بينهم ١٥ قتيلا و ٩٠ جريحا.

ووصف موقع "آماج نيوز" الانفجار الذي وقع في مدينة خان آباد بأنه كان "فتاكاً"، دون ورود معلومات عن عدد الضحايا حتى الآن، كما نقل موقع "24" الإماراتي.

ولم تتبن أي جهة بعد هذا الهجوم، غير أنه من المرجح وقوف تنظيم "داعش" وراءه.