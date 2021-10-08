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الأرصاد تحذر من طقس غد السبت

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 01:44 م
طقس القاهرة
طقس القاهرة
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد غدا السبت، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء.
 
الظواهر الجوية غدا السبت

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا السبت، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء
 
درجات الحرارة غد السبت

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة.

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درجات الحرارة الطقس اليوم الطقس الأرصاد

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