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حكام مباريات اليوم في دوري القسم الثاني
الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 01:48 م
هيثم حبيب
تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم الجمعة مباريات الاسبوع الثاني لدوري القسم الثاني .
ومن المقرر أن تشهد مجموعة القاهرة المواجهات التالية ..
بتروجيت وبورفؤاد .. إبراهيم محمد. ، ابراهيم السودانى ، عمر فتحى
بنها و منتخب السويس .. محمود منصور ، هشام الدسوقى ، هانى العراقى
النصر والترسانة .. محمود وفا ، محمد محمود لطفى ، محمد سعيد
الانتاج وبلبيس .. محمد التابعى ، عمرو جمعه ، سامى هلهل
السكة و وادى دجلة .. مصطفى الشهدى ، شريف عبدالله ، هانى خيرى
زد و القناة .. مصطفى عثمان ، عمران فريج ، أحمد زيدان
بورتو و الاتصالات .. عاطف حسين ، عدى عيد ، صدام حسين
المريخ و الداخلية .. صبحى العمراوى ، كريم يونس ، أسامة عبداللطيف.