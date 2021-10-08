حكام مباريات اليوم في دوري القسم الثاني





تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم الجمعة مباريات الاسبوع الثاني لدوري القسم الثاني .





ومن المقرر أن تشهد مجموعة القاهرة المواجهات التالية ..



بتروجيت وبورفؤاد .. إبراهيم محمد. ، ابراهيم السودانى ، عمر فتحى



بنها و منتخب السويس .. محمود منصور ، هشام الدسوقى ، هانى العراقى



النصر والترسانة .. محمود وفا ، محمد محمود لطفى ، محمد سعيد



الانتاج وبلبيس .. محمد التابعى ، عمرو جمعه ، سامى هلهل



السكة و وادى دجلة .. مصطفى الشهدى ، شريف عبدالله ، هانى خيرى



زد و القناة .. مصطفى عثمان ، عمران فريج ، أحمد زيدان



بورتو و الاتصالات .. عاطف حسين ، عدى عيد ، صدام حسين



المريخ و الداخلية .. صبحى العمراوى ، كريم يونس ، أسامة عبداللطيف.