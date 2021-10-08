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حكام مباريات اليوم في دوري القسم الثاني

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب


تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم الجمعة مباريات الاسبوع الثاني لدوري القسم الثاني .


ومن المقرر أن تشهد مجموعة القاهرة المواجهات التالية ..

بتروجيت وبورفؤاد .. إبراهيم محمد. ، ابراهيم السودانى ، عمر فتحى

بنها و منتخب السويس .. محمود منصور ، هشام الدسوقى ، هانى العراقى

النصر والترسانة .. محمود وفا ، محمد محمود لطفى ، محمد سعيد

الانتاج وبلبيس .. محمد التابعى ، عمرو جمعه ، سامى هلهل

السكة و وادى دجلة .. مصطفى الشهدى ، شريف عبدالله ، هانى خيرى

زد و القناة .. مصطفى عثمان ، عمران فريج ، أحمد زيدان

بورتو و الاتصالات .. عاطف حسين ، عدى عيد ، صدام حسين

المريخ و الداخلية .. صبحى العمراوى ، كريم يونس ، أسامة عبداللطيف.

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