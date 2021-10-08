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دراسات تكشف أسرارا جديدة عن فيروس كورونا.. مفاجأة عن المتعافون

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 01:49 م
تطعيم كورونا
تطعيم كورونا
محمد العطار

كشفت عدد من الدراسات مفاجآت عن فيروس كورونا التاجي المستجد الذي اجتاح دول العالم خلال الأشهر الأخيرة، وذلك في ظل بحث العلماء عن تطورات هذا الوباء.

تورم الأصابع
توصل علماء بريطانيون إلى أن تورم الأصابع، خصوصا أصابع القدمين، علامة على الإصابة بكورونا.

وحدد باحثو الجمعية البريطانية للأمراض الجلدية أجزاء الجهاز المناعي المسؤولة عن حدوث التورم، ما يساعد في تخفيف الأعراض التي تصيب أي مرحلة عمرية، غير أنها أكثر شيوعا بين المراهقين والأطفال.

وحسب الدراسة تتباين عوارض الألم بين المصابين، ويمكن أن تتطور إلى طفح جلدي مؤلم ومثير للحكة أو بثور وتورم عند اللمس.

المتعافون وحاسة الشم
كما كشفت دراسة جديدة أجرتها كلية الطب بجامعة فرجينيا كومنولث الأمريكية، أن المتعافين من فيروس كورونا الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا والذين فقدوا حاستى الشم والتذوق هم أكثر عرضة لاستعادتها من المرضى الأكبر سنًا، بحسب ما ذكر موقع جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

 ونظر الباحثون في بيانات ما يقرب من 800 شخصًا قالوا إنهم فقدوا القدرة على الشم بعد الإصابة بالفيروس، وكان المرضى الأصغر سنًا أكثر عرضة بنسبة 10% لاستعادة الإحساس بعد الشفاء من البالغين في منتصف العمر أو كبار السن.

لقاحا كورونا والإنفلونزا
وعلى جانب آخر، كشفت دراسة صادرة عن جامعة بريستول البريطانية، عن الآثار الجانبية المتوقعة بعد حصولك على لقاح الأنفلونزا ولقاحات كورونا في نفس الوقت، لاسيما بعد أن صرحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، بإمكانية تناول كل من لقاحى الأنفلونزا وفيروس كورونا في ذات الوقت، وأنه لم ينتج عن ذلك أية ضرر يذكر على صحتك، طبقا لما ورد فى موقع "تايمز أوف انديا".

وأشارت الدراسة إلى أن تلقى لقاحى فيروس كورونا والأنفلونزا معا، لم يقلل من فعالية أى منهما بأى شكل من الأشكال، بل تناولهما في وقت واحد يجعلهما آمنين وفعالين، وذلك بعد إجراء عدة تجارب على عدد من المتطوعين فوق سن الـ18 عاما، والذين حصلوا على جرعة لقاح واحدة من لقاحات فايزر واسترازينيكا.

وتوصل الباحثون إلى أن أكثر الأعراض الجانبية المتوقعة عند حصولك على كلا اللقاحين، تشمل الشعور بألم في موقع الحقن، وتورم الذراع من أكثر الأعراض شيوعًا لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاحين، بجانب الشعور بالحمى والقشعريرة وآلام المفاصل أيضا، ويشكو بعض الأشخاص من عدم القدرة على تحريك الذراع.

ومن أبرز الأعراض الجانبية التي قد تشعر بها بعد تناول كلا اللقاحين، الشعور بالضعف والإرهاق، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض مستويات الطاقة والخمول ويمكن أن يتداخل مع الأنشطة اليومية العادية.

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