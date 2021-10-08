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الطفولة والأمومة تنقذ الفتيات من طبيب بني سويف لإجرائه عمليات ختان

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 01:50 م
سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة
سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة
منى صموئيل
أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة أن منظومة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة تدخلت لإنقاذ الفتيات من طبيب ببني سويف يقوم بإجراء عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروفة بالختان ويزاول مهنة الطب في عيادة غير مرخصة، ويتوجه المجلس بالشكر للجنة حماية الطفولة بمحافظة بني سويف وإلى وزارة الداخلية ومديرية الصحة ومدير فرع المجلس بالمحافظة للتدخل السريع ضد هذا الطبيب الذي ليس لديه أي انسانية.

المجلس القومى للطفولة والأمومة
ويأتي ذلك في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي تم إنشاؤها برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن منظومة نجدة الطفل تلقت بلاغًا ضد طبيب يدعى (ر م ا) مقيم بمركز الفشن بمحافظة بني سويف يقوم بإجراء عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروفة بالختان، داخل عيادته.

وعلى الفور، وجهت "السنباطي" باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الواقعة وبالفعل تم إحالة الواقعة إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة بني سويف، والتي بدورها نسقت مع مديرية الصحة "إدارة العلاج الحر" وتم الانتقال إلى محل الواقعة وتم بالفعل التأكد من قيام الطبيب بإجراء عمليات الختان للفتيات الأطفال.

ضبط من أجرى عملية الختان 
كما تم ضبطه بإجراء عملية ختان داخل تلك العيادة لطفلة تبلغ من العمر 12 عاما، ولفتت "السنباطي" إلى أنه بناء على ذلك تم استدعاء سيارة اسعاف لنقل الطفلة لمستشفى الفشن المركزي لمتابعة حالتها الصحية وإعداد تقرير بشأنها حيث تم اثبات إجراء تلك الجريمة وهي تشويه لأعضائها التناسلية، كما تبين مخالفات إدارية بالعيادة حيث أنها غير مرخصة بالإضافة إلى تواجد غرفة عمليات غير مجهزة لإجراء تلك العمليات، فضلًا عن وجود أدوية بمكان لا تتوافر فيه الاشتراطات الصحية اللازمة للتخزين وحفظ الأدوية.

وأضافت "السنباطي" أنه تم تحرير محضر إثبات حالة بمركز الفشن وتم إحالته للنيابة العامة وتم القبض على الطبيب وجار استكمال التحقيقات.

وأعربت أمين عام المجلس عن أسفها من استمرار مثل هذه الجرائم لأطفال في عمر الزهور وتعريض حياتهن للخطر مؤكدة على استمرار عمل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لوقف نزيف الدماء وحماية أطفالنا الأبرياء.

وناشدت السنباطي المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تلك الجرائم عبر منظومة نجدة الطفل بالمجلس والتي تتمثل في الخط الساخن ١٦٠٠٠ والذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم ٠١١٠٢١٢١٦٠٠ أو ٠١٠١٦٦٠٩٥٧٩ أو من خلال تطبيق نبتة مصر يمكن تحميله من جوجل بلاي أو أبل ستور. أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

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