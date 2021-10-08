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وفاة المخرج رابح درياسة عن عمر ناهز ال87 عام
الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 01:49 م
الفجر الفني
توفى الفنان الجزائري الشهير رابح درياسة، صباح اليوم، عن عمر ناهز 87 عاما، والذي يعد واحدا من أشهر الفنانين الجزائريين.
وتقدمت وزيرة الثقافة والفنون بالجزائر، وفاء شعلال، بالتعازي والمواساة لعائلة الفقيد، معبرة عن بالغ حزنها لرحيل هذه القامة الفنية.
ونعت وزارة الثقافة والفنون الراحل، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب: تلقّت السيدة وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة وفاء شعلال، بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره، نبأ وفاة المغفور له الفنان القدير الموسيقار والملحن رابح درياسة، رحمه الله، وتشاء الأقدار أن يرحل اليوم عن الساحة الفنية، المرحوم رابح درياسة، اسم غني عن التعريف قامة من قامات الفن الجزائري، تركا ورائه مسارا فنيا حافلا بالعطاء والابداع، يعتبر أحد أعمدة الأغنية الجزائرية الأصيلة، متشبع بالطابع الشعبي الجزائري البدوي الأصيل.