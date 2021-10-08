وفاة المخرج رابح درياسة عن عمر ناهز ال87 عام

توفى الفنان الجزائري الشهير رابح درياسة، صباح اليوم، عن عمر ناهز 87 عاما، والذي يعد واحدا من أشهر الفنانين الجزائريين.





وتقدمت وزيرة الثقافة والفنون بالجزائر، وفاء شعلال، بالتعازي والمواساة لعائلة الفقيد، معبرة عن بالغ حزنها لرحيل هذه القامة الفنية.



