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ميناء دمياط يتداول 21 سفينة للحاويات والبضائع العامة

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر


استقبل ميناء دمياط 21 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغت حركة تداول الشاحنات 4604 .

وذكرت هيئة الميناء - في بيان اليوم الجمعة - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25 ألفا و93 طنا تشمل : 5400 طن فوسفات و 1368 طن أسمنت و 14 ألفا و679 طن يوريا و 596 طن صويا و 3050 طن زيت، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26 ألفا و98 طنا تشمل: 17 ألفا و359 طن قمح و8000 طن ذرة و350 طن هيدروكسيد صوديوم و1675 رأس ماشية بإجمالي وزن 389 طنا.

وأوضحت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 103 حاويات مكافئة تشمل: خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وأمريكا وألمانيا ومالطا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وكرواتيا وسلوفينيا وهونج كونج والصين وأسبانيا.

وأشارت إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغت 115 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 388 حاوية مكافئة، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 121 ألفا و259 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 139 ألفا و80 طنا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2686 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وقطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدما قادما من الأسكندرية.

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