نائب رئيس جامعة المنوفية تلتقي بطالبة الهندسة الإلكترونية بعد عودتها من روسيا

التقت الدكتورة نانسى أسعد، نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب، بالطالبة آلاء إبراهيم الغراب، الطالبة بكلية الهندسة الإلكترونية والتى كانت ضمن البعثة التدريبية لطلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية الحكومية المتفوقين، والمقيدين بالفرقة الثالثة للعام الجامعي 2020/2021 للتدريب على برامج الفضاء بجامعة سمارا الروسية.



جامعة المنوفية

تناول اللقاء الحديث عن الفعاليات والأنشطة والتدريب الذى شاركت فيه الطالبة حيث شاركت الطالبة آلاء إبراهيم الغراب المقيده بالمستوى 4 ببرنامج هندسة الإلكترونيات الصناعيه والتحكم في البرنامج التدريبي التابع للإدارة المركزيه للبعثات ووكالة الفضاء المصرية للتدريب في جامعة سامارا بروسيا على تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، حيث شاركت أثناء البعثة فى العمل على قمر صناعي لتقييم جودة الاتصال ونظام الملاحة بين القمر الصناعي ونظام ال GNSS وتكون فريق العمل من 4 طلاب مصريين و6 طلاب من دولة المكسيك.



برامج الفضاء بجامعة سمارا الروسية

استمعت الدكتورة نانسى أسعد للشرح التفصيلى الذى قدمته الطالبة عن تجربتها بجامعة سمارا الروسية ومدى الاستفادة التى حققتها من هذا التدريب والتبادل العلمى والثقافى والمعرفى فى مجال هام، ومدى اهتمام القيادة السياسية بالطلاب المتفوقين والنابغين فى مختلف التخصصات وأهمية دعمهم بكافة سبل الدعم لأنهم يمثلون ثروة قومية فى مستقبل الوطن، موجهه الطالبة لنقل تجربتها إلى زملائها الطلاب لتشجعيهم على الانضمام لهذه البعثات التدريبية الهامة.



وجدير بالذكر أن هذه البعثة تأتى في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالي مُمثلة في قطاع الشئون الثقافية والبعثات ووكالة الفضاء المصرية؛ لتوفير فرص تدريب لطلاب الجامعات المصرية الحكومية في بعض المؤسسات الفضائية الدولية بالخارج خلال الإجازة الصيفية لمدة قصيرة الأجل، وتم الإعلان عن التدريب على مستوى الجمهورية لجميع الجامعات المصرية، وتم اختيار الطلاب على مرحلتين، حيث تقدم للمرحلة الأولى 400 طالب، وتم اختيار 55 طالبا منهم مستوفين لشروط الإعلان، وفي المرحلة الثانية تم اختيار 37 طالبا، تم تقسيمهم إلى عدد من المجموعات للتدريب بالخارج.