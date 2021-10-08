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متحدث: الجيش الألماني يضطر لنقل مياه شرب لجنوده في مالي

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 01:54 م
بوابة الفجر
د ب أ
يضطر الجيش الألماني لتزويد ما يقرب من 950 فرداً من جنوده المشاركين في مهمة "مينوسما" التابعة للأمم المتحدة في مالي بمياه شرب من ألمانيا.

وقال متحدث باسم قيادة العمليات الخارجية، اليوم الجمعة، إن السبب في ذلك العثور على تركيز كبير من البرومات (ملح حمض البروميك) خلال فحص سلامة مياه الشرب المعبأة. وتعتبر هذه المادة مسببة للسرطان.

وبحسب بيانات الجيش، تجاوزت نتيجة أحد الاختبارات الحد المسموح به في قانون مياه الشرب الألماني بأكثر من ثلاث أضعاف.

وأضاف الجيش أنه تم حالياَ نقل 44 ألف لتر من مياه الشرب المعبأة إلى جاو في مالي جوا، وحوالي 70 ألف لتر إلى نيامي في النيجر المجاورة.

وتهدف مهمة مينوسما إلى تحقيق الاستقرار في مالي. ووفقا للجيش الألماني، لا تشكل نسب المادة التي تم رصدها في الماء خطراً شديدا على صحة الجنود.

ويُضاف الأوزون بانتظام إلى مياه الشرب لمنع تكون الجراثيم، إلا أن الإفراط في إضافة الأوزون قد يؤدي إلى تكوين البرومات في الماء.

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