جمال بلماضي: رياض محرز غير سعيد بوضعه في مانشستر سيتي

برر جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، طريقة تعامل بيب جوادريولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، مع قائد "الخضر" رياض محرز.





وقال بلماضي، في المؤتمر الصحفي لمباراة النيجر في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 " بالتأكيد رياض غير سعيد بالمره بوضعه في مانشستر سيتي، مثلما هو حال عيسى ماندي (مدافع فياريال الإسباني)، لأنه ببساطة يريد المشاركة في كل مباراة".





وأضاف "جوارديولا ليس جزائريا، ولا ينظر إلى رياض مثلما ننظر إليه نحن، وهو يتعامل مع مجموعة اللاعبين التي يمتلكها.





محرز يلعب عدداً مهما من المباريات لو نقارنه ببقية لاعبينا. شخصيا عندما يلعب مباراة واحدة كل أسبوع فهذا يسعدني ويكفيني".





من جهة أخرى، اكد بلماضي، الصعوبات التي يواجهها المدافع عيسى ماندي، منذ انتقاله لصفوف فياريال الإسباني، بسبب قلة مشاركاته، لكنه أكد انه ليس قلقا على مستقبله شانه شأن محرز.