مصر تعرب عن تعازيها لدولة باكستان في ضحايا الزلزال

أصدرت وزارة الخارجية، منذ قليل، بيانا أعربت فيه جمهورية مصر العربية، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، حكومةً وشعبًا، وذوي الضحايا جرّاء الزلزال الذي ضرب إقليم بلوشستان، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن عدد من الوفيات والجرحى، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.



وزارة الخارجية

وذكرت وزارة الخارجية في البيان، مصر تؤكد، حكومةً وشعبًا، على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب باكستان في هذا المصاب الأليم.