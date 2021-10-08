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مصر تعرب عن تعازيها لدولة باكستان في ضحايا الزلزال

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 02:00 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
مارينا بشارة
أصدرت وزارة الخارجية، منذ قليل، بيانا أعربت فيه جمهورية مصر العربية، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، حكومةً وشعبًا، وذوي الضحايا جرّاء الزلزال الذي ضرب إقليم بلوشستان، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن عدد من الوفيات والجرحى، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

وزارة الخارجية 
وذكرت وزارة الخارجية في البيان، مصر تؤكد، حكومةً وشعبًا، على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب باكستان في هذا المصاب الأليم.

الكلمات المفتاحية

وزارة الخارجية مصر عزاء ضحايا الزلزال باكستان

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