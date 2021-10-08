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أهلى جدة يطلب ضم صفقة الزمالك الجديدة

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 02:00 م
الزمالك
الزمالك
غدير أحمد
أستقبل مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عرض من صفوف أهلى جدة السعودى للظفر بخدمات التونسى حمدى النقاز.


وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن هناك رغبة قوية من جانب صفوف فريق أهلى جدة فى الظفر بخدمات حمدى النقاز على سبيل الإعارة لمدة موسم.


وتفكر إدارة نادى الزمالك في الموافقة على عرض ضم المحترف التونسى، حال عدم حل أزمة مشكلة القيد فى الساعات القليلة المقبلة.


وتعاقد نادي الزمالك مع حمدى النقاز فى صفقة انتقال حر من صفوف فريق الترجى التونسى، وحصل اللاعب على مقدم التعاقد بقيمة 250 ألف دولار من إدارة الزمالك.

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